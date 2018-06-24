İngiltere'nin ana muhalefet partisinden Filistin'e destek mesajı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Jeremy Corbyn, Başbakan Yardımcısı Recai el-Ma'şer ile başkent Amman'da bir araya geldi.

"Bölgedeki sorunlara karşı tutumlarımız sabit"

Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Ürdün'ün karşı karşıya kaldığı meydan okumaların ele alındığı görüşmede Corbyn, Filistin meselesinin adil çözümü ile Suriye krizinin siyasi çözümünün desteklenmesi başta olmak üzere bölgedeki sorunlara yönelik tutumlarının sabit olduğunu söyledi.

Corbyn, Filistin halkının bağımsız Filistin topraklarında barış içinde yaşama hakkı olduğunu belirterek, barış çabalarını engelleyen Yahudi yerleşim birimleri inşasının durdurulması ve Kudüs'ün barış kenti olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Ma'şer de Avrupa Birliği'nin (AB), Ortadoğu'da barış çabalarının desteklenmesi, Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm bulunması ve Filistin halkının meşru taleplerinin karşılanması için üstlenmesi gereken rolün önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA