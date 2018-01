İngiltere'den 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

“Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de gelişmeleri yakından izliyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İngiltere, Suriye’deki çatışmaya ilişkin meseleleri, şiddeti azaltmak ve siyasi bir çözümü mümkün kılmak şeklindeki ortak amacımıza uygun olarak Türk yetkililer ile düzenli olarak ele almıştır. Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz.”

Başbakanlık açıklamasında, “İngiltere, Türkiye ve diğer müttefikleri ile Suriye’de istikrarı temin edecek, gerilimi tırmandırmaktan geri duracak ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için yakın iş birliği yapmaya kararlıdır.” ifadelerine yer verildi.

"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz."

Bu arada, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."

Watching developments in Afrin closely. Turkey is right to want to keep its borders secure. We share goal of reducing violence and keeping focus on most important task: a political process in Syria that leads to the end of the Asad regime.