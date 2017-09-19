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Buradasınız : » » İngiltere'den Suu Çi'ye 'Arakan'da şiddete son ver' çağrısı

İngiltere'den Suu Çi'ye 'Arakan'da şiddete son ver' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Aung San Suu Çi ve sivil hükümetin Arakan'daki şiddete son vermesi gerek." dedi.

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İngiltereden Suu Çiye Arakanda şiddete son ver çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve sivil hükümete, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete son verilmesi için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Johnson, BM Genel Kurulu kapsamında kendi ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen "Arakan Toplantısı"nın ardından açıklama yaptı.

Basına kapalı düzenlenen toplantı sonrasında konuşan Johnson, "Myanmar, son yıllarda demokrasi yolunda cesaretlendirici adımlar atarken Arakan'da yaşanan korkunç insan hakları ihlalleri ve şiddet olayları ülkenin ismine leke sürüyor." ifadelerini kullandı.

Myanmar'ın bu nedenle kendisini BM Güvenlik Konseyi gündeminde ve uluslararası toplumun denetlemesi altında bulunca şaşırmaması gerektiğine dikkati çeken Johnson, hiç kimsenin Myanmar'da askeri yönetime geri dönülmesini görmek istemediğinin altını çizdi.

Johnson, "Aung San Suu Çi ve sivil hükümetin bu şiddete son vermesi gerek, şiddetin son bulması ve insani yardım girişine izin verilmesi için harekete geçildiğini görmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: İngiltere, aung san suu çi, Arakan
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