İngiltere'den Suriye'ye operasyon hazırlığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye hakkında konuşacaklarını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Ben, bu sabah Macron ile yaptığım gibi, müttefiklerimizle Suriye'ye dair yapılacakları konuşmaya devam edeceğim" dedi. ABD'nin Suriye'ye askeri harekat düzenlemeye karar vermesi halinde İngiltere'nin Amerika'ya katılıp katılmayacağı sorusuna net bir cevap vermeyen May, sorumlu kişilerin de hesaba katılması gerektiğine inandıklarını söyledi.

İngiltere'den ABD'ye Güney Kıbrıs üzerinden destek

Theresa May'in bu açıklamasının ardından Daily Mail Gazetesi, İngiltere'nin Suriye'ye büyük bir operasyon planladığını açıkladı. Haberde, ABD’nin rejime yönelik planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi. İngiltere'nin saldırıyı Güney Kıbrıs'tan gerçekleştireceği, böylelikle uçakların vurulma ihtimalinin önüne geçileceği açıklandı.

GR4 Tornado jetleri kullanılacak

Daily Mail, İngiltere’nin Suriye’deki hedeflere yönelik muhtemel operasyonda menzili 240 kilometreden fazla olan GR4 Tornado jetlerinin kullanılabileceğini yazdı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz Üssü'nde 6 adet GR4 Tornado jeti bulunduğu iddia ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters