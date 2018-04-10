  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.121
    EURO 5.094
  • BIST 110387.9
    ALTIN 177.401
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere'den Suriye'ye operasyon hazırlığı iddiası

İngiltere'den Suriye'ye operasyon hazırlığı iddiası

İngiltere basınında yer alan habere göre İngiltere, Suriye'ye karşı operasyon düzenleyecek. Operasyon Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz Üssü'nden yapılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiltereden Suriyeye operasyon hazırlığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye hakkında konuşacaklarını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Ben, bu sabah Macron ile yaptığım gibi, müttefiklerimizle Suriye'ye dair yapılacakları konuşmaya devam edeceğim" dedi. ABD'nin Suriye'ye askeri harekat düzenlemeye karar vermesi halinde İngiltere'nin Amerika'ya katılıp katılmayacağı sorusuna net bir cevap vermeyen May, sorumlu kişilerin de hesaba katılması gerektiğine inandıklarını söyledi.

İngiltere'den ABD'ye Güney Kıbrıs üzerinden destek

Theresa May'in bu açıklamasının ardından Daily Mail Gazetesi, İngiltere'nin Suriye'ye büyük bir operasyon planladığını açıkladı. Haberde, ABD’nin rejime yönelik planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi. İngiltere'nin saldırıyı Güney Kıbrıs'tan gerçekleştireceği, böylelikle uçakların vurulma ihtimalinin önüne geçileceği açıklandı.

GR4 Tornado jetleri kullanılacak

Daily Mail, İngiltere’nin Suriye’deki hedeflere yönelik muhtemel operasyonda menzili 240 kilometreden fazla olan GR4 Tornado jetlerinin kullanılabileceğini yazdı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz Üssü'nde 6 adet GR4 Tornado jeti bulunduğu iddia ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: suriye, İngiltere, Doğu Guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER