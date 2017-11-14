İngiltere'den Rusya'ya suçlama

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya'yı "uluslararası düzeni tehdit etmekle" suçladı.

May, Rusya'nın Batıda karışıklık yaratmak için "bilgiyi silahlaştırdığını" öne sürdü.

Londra Finans Merkezi'nin yıllık geleneksel yemeğinde konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, "uluslararası düzeni tehdit edenin Rusya'nın eylemleri olduğunu" söyledi.

May, Rusya'nın son yıllarda bazı Batı ülkelerindeki seçimlere müdahalede bulunduğunu, devlet kurumlarına siber saldırılar düzenlediğini iddia etti.

May, Rusya'nın devlet medyası eli ile Batıda karışıklık yaratmak ve kurumların altını oymak için yalan haberler yaptığını ileri sürdü.

Ülkesinin, kendisini korumak için elinden geleni yapacağını ve müttefikleriyle bu yönde çalışacağını anlatan Theresa May, "Soğuk Savaş" dönemine dönmek istemediklerini vurguladı.

İngiltere Başbakanı May, gerektiğinde askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber