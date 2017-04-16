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İngiltere'den Kuzey Kore'ye sert tepki

İngiltere, Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınında yaptığı füze denemesini kınadı.

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İngiltereden Kuzey Koreye sert tepki

İngiltere, Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınında yaptığı füze denemesini kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kuzey Kore'nin son füze denemesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Johnson, paylaşımında, "Kuzey Kore'nin son füze denemesini en sert şekilde kınıyorum. Kuzey Kore, bu gibi savaşa hazırlık eylemlerine son vermeli, Birleşmiş Milletler'in kararlarına uymalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirmişti.

Etiketler: İngiltere, Kuzey Kore, Sinpo, Kuzey Kore füze
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