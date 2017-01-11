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Buradasınız : » » İngiltere'den Kıbrıs için tam destek

İngiltere'den Kıbrıs için tam destek

İngiliz hükümeti, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri konusunda desteklediğini ve payına düşen görevleri yerine getireceklerini bildirdi.

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İngiltereden Kıbrıs için tam destek

İngiltere Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kıbrıs görüşmelerinde son aylarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyan garantör ülke İngiltere, adada tarafların gösterdiği "cesur liderliğin" önemini vurguladı.

İngiltere Başbakanlığı müzakerelerde sağlanacak çözümün sadece Kıbrıs için değil herkes için olumlu sonuç doğuracağının altını çizdi. 

Taraflara "yapıcı ve esnek" olmaları tavsiyesinde bulunan Başbakanlık, böylece bir çözüme ulaşılabileceğini kaydetti. Kaynaklar, mevcut görüşmelerinin çözüm için önemli bir fırsat olduğunu ve İngiliz hükümetinin elinden gelen desteği vereceğinin altını çizdi.

May'in Türkiye ziyareti

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu ay sonunda planlanan Türkiye ziyareti konusunda ise Başbakanlık, Türkiye'nin güvenlik ve terörle mücadele gibi birçok konuda İngiltere'nin önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

Etiketler: İngiltere, Kıbrıs müzakereleri, Cenevre, ingiltere başbakanlığı
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