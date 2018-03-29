İngiltere’den karşı hamle: 700 Rus zengin mercek altına alındı

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd dün vekillere yaptığı açıklamada, İngiltere'deki yatırım fonlarında en az 50 bin pound ($70,750) olan iş insanlarına verilen "Seviye 1 vizesi” ile 2008 ve 2015 arasında İngiltere'ye giden 700 Rus hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı.

700 Rusya vatandaşıyla ilgili başlatılacak inceleme sonunda, servetini yolsuzluk ve suçla oluşturanların tespit edilmesi halinde ne gibi adımlar atılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Önlemler, başvuruyu azalttı

Bu vize sistemi 2015'te sıkılaştırılmış, yatırımda kullanılan paranın kaynağına dair de incelemeler yürürlüğe konulmuştu. Bu ek önlemler sonrası, bu vizeye başvuru sayısının yüzde 86'lık bir azalma gösterdiği açıklanmıştı.

İngiltere'de geçerli vize politikasına göre, ülkeye 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapan kişiler, Tier 1 ismi verilen "yatırımcı vizesi" ile oturma hakkı kazanıyor.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters, AA