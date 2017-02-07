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İngiltere'den İsrail meclisine kınama

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail Meclisi (Knesset) tarafından onaylanması İngiltere tarafından kınandı.

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İngiltereden İsrail meclisine kınama

İngiltere, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail Meclisi (Knesset) tarafından onaylanmasını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tasarının, Batı Şeria'daki yerleşimlerin derin bir şekilde büyümesine yol açarak, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit etmesinden büyük endişe duyuyoruz." dedi.

"Uzun zamandır İsrail'in bir dostu olarak, Knesset'in, İsrail'in uluslararası ortaklarıyla olan duruşuna zarar veren bu yasa tasarısını onaylamasını kınıyorum." diyen Ellwood, terörizmden uzakta güvenli bir İsrail ile komşu, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devletine öncülük edecek iki devletli çözüme yönelik İngiltere'nin verdiği desteği yineledi.

Knesset'te, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştıracak düzenlemeyi onaylanmıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler: Batı Şeria, yahudi yerleşim birimleri, Knesset, İngiltere
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