İngiltere'den Gazze açıklaması: Kaygı duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin İsrail ordusunun Filistinli siviller üzerine ateş açmasından ve Gazze'de kötüleşen durumdan büyük kaygı duyduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Londra’da yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Johnson, “Son haftalarda 120’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve Gazze’de kötüleşen durumdan büyük kaygı duyuyoruz.” dedi.

Johnson, hem Gazze halkının hem de İsrail halkının güven ve barış içinde, sürekli bir güvenlik endişesi duymadan yaşamaya hakkı olduğunu vurguladı.

“Hem İsrail’e hem de Filistin yönetimine barışı daha zor hale getirecek eylemlerden kaçınmaları için baskı yapmayı sürdürüyoruz.” diyen Johnson, “Terör, şiddete tahrik ve bazılarının İsrail’in var olma hakkını reddetmesi gibi yerleşim inşası da bu hedefe ulaşılması önünde ciddi bir engeldir.” değerlendirmesini yaptı.

İsrail’e yaşanan ölümlerle ilgili saydam, bağımsız bir soruşturma yürütmesi için çağrıda bulunan Johnson, İngiltere’nin bu ülkenin güvenliğine ve istikrarına bağlılığını da vurguladı.

İran nükleer anlaşması

İran ile nükleer anlaşmaya da değinen Johnson, ülkesinin, Fransa ve Almaya ile bu anlaşmanın bölgenin güvenliği için en iyi yol olduğuna inandığını yineledi.

İran’ın anlaşmanın koşullarına uymasını temin etmeye kararlı olduklarını ifade eden Johnson, bu ülkenin nükleer silaha sahip olmaması konusunda İsrail ile fikir birliği içinde olduğunu kaydetti.

Almanya ve Fransa ziyaretlerinin ardından bugün Londra’ya gelen Netanyahu, Johnson’ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA