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Buradasınız : » » İngiltere'den Esed ve destekçilerine Doğu Guta çağrısı

İngiltere'den Esed ve destekçilerine Doğu Guta çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Esed rejimi ile destekçilerine; Rusya ve İran'a, masum sivillere karşı şiddeti durdurma çağrısı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

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İngiltereden Esed ve destekçilerine Doğu Guta çağrısı

Bölgedeki kimyasal silah saldırısına dair İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çok sayıda can kaybının yaşandığı bu kimyasal silah saldırıları haberleri doğruysa o zaman bunlar, Esed’in masum sivillere karşı vahşetine, destekçilerinin de uluslararası kurallara yönelik saygısızlığına daha fazla kanıt oluşturuyor. Acilen soruşturma başlatılması ve uluslararası toplumun da cevap vermesi gerekli. Esed rejimi ile destekçilerini, Rusya ve İran'ı, masum sivillere karşı şiddeti durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

40 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam saatlerinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında, 40 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma ilçesinde, halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, iran, İngiltere, Esed, duma, Doğu Guta
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