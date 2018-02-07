İngiltere'den Doğu Guta açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Rusya'nın 2013'te Suriye'nin tüm kimyasal silahlarından vazgeçeceği yönünde söz verdiği" ancak uluslararası araştırmacıların ise o zamandan bu yana Esed rejiminin 4 farklı saldırıda kimyasal silah kullandığını doğruladığı hatırlatıldı.

"Haberler derinden endişe verici"

Açıklamada, "Doğu Guta'daki çoklu klor saldırılarının devam ettiği yönündeki haberler derinden endişe verici. Ortak Soruşturma Mekanizması 2016'da Suriye rejiminin sivillere saldırmak üzere 3 vakada klor kullandığını tespit etti. Rejimin tekrar klor kullandığının doğrulanması halinde bu, Esed rejiminin, hem Suriye halkını hem de kimyasal silahları kullanmamaya yönelik yasal zorunluluklarını açıkça gözardı ettiği bir başka korkunç örneği olacaktır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin 23 Ocak'ta Paris'te başlatılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" adlı girişimi memnuniyetle karşılandığının bildirildiği açıklamada, "İngiltere, kimyasal silah kullananların sorumlu tutulması, bu korkunç saldırıların kurbanları için adalet arayışında bulunulması ve gelecekteki saldırıların önlenmesi için güçlü bir uluslararası tepki verilmesini desteklemeyi sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

AA