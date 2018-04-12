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Buradasınız : » » İngiltere'den ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı

İngiltere'den ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabineyi Suriye gündemiyle olağanüstü topladı. İngiltere, müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı.

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İngiltereden ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı

İngiltere Hükümeti Suriye'de harekete geçme konusunda kararlı. Başbakan Theresa May, savaş kabinesini Suriye gündemiyle olağanüstü topladı.

İngiltere, müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı .

May, “İngiltere, Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır” açıklamasının ardından, savaş kabinesine toplantı çağrısı yaptı. May başkanlığında İngiliz kabinesi başbakanlıkta bir araya geldi.

Bu arada, Daily Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırarak yayınladığı bir haber dikkat çekti.

Buna göre, May İngiliz donanmasının denizaltılarının Suriye'yi füze menzillerine alacak şekilde mevzilenmeleri emrini verdi.

May, savaş kabinesini toplantıya çağırmadan önce, Suriye’deki olası bir operasyona katılmak için parlamentodan onay almayacaklarını söylemişti.

2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron, Suriye’ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak onay alamamıştı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: suriye, İngiltere, fransa, abd
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