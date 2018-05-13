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İngiltere'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti boyunca konaklayacağı otele gelişinde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

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İngilteredeki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğanı sevgi gösterileriyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında katıldığı Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun ardından eşi Emine Erdoğan ile konaklayacağı Four Seasons Otel'e geldi.

Bu sırada, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterinde bulunmaları ve "Başkan buraya" tezahüratları üzerine eşi Emine Erdoğan ile vatandaşların yanına giden Erdoğan, herkesi selamladı. Selamlama sırasında vatandaşlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Şehitler olmaz vatan bölünmez" ve İşte ordu, işte komutan" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bazı vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA

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