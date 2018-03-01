İngiltere'deki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

İngiliz polis yetkilileri, 30'lu yaşlardaki üç kişinin cinayet şüphesiyle bu akşam gözaltına alındığını bildirdi.

Polis açıklamasında, patlamanın sebebinin belirlenebilmesi için itfaiye ve emniyet yetkililerinin ortak soruşturmasının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

İngiltere'de bir binada patlama

İngiltere'nin Leicester kentindeki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi'nde pazar akşamı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama gerçekleşmişti.

Polis, giriş katında dükkanların yer aldığı, ikinci ve üçüncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binada yaşanan olayın, terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare bulunmadığını açıklamıştı.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA