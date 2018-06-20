İngiltere'de yüzlerce kişi yanlış ilaçtan hayatını kaybetti

İngiltere'de bulunan Gosport Hastanesi'nde, 1989-2000 yılları arasında yaşanan yüzlerce şüpheli ölümü araştırmak için kurulan bağımsız komisyon, skandal bir sonucu ortaya koydu.

Rapora göre, 456 hastanın verilen aşırı miktarda ağrı kesici sonucu öldüğü belirlendi. Hastane kayıtları eksik olan 200 kişinin daha aynı nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Doktor, suçlu bulunmasına rağmen soruşturma açılmamıştı

Komisyon, araştırmanın yapıldığı 12 yıllık süre içinde hastalara verilen ağrı kesicilerden Jane Barton adlı bir doktorun sorumlu olduğunu aktardı. Raporda, tıbbi açıdan doğru olmamasına rağmen, hastalara tehlikeli seviyelerde ilaç verilmesine dair adı konulmamış "kurumsallaşmış bir ilaç rejimi" olduğu vurgulandı. 1996-1999 yılları arasında Gosport'taki 12 hastayı tedavi etmedeki başarısızlıktan suçlu bulunmasına rağmen Dr. Barton hakkında hiçbir soruşturma açılmamıştı.

İngiltere Başbakanı May, ailelerden özür diledi

Gosport Milletvekili Caroline Dinenage, soruşturmada yetkililerin başarısızlığının altını çizdi. İngiltere Başbakanı Theresa May, Gosport'taki olayları "derin rahatsızlık verici" olarak nitelendirdi ve ailelerden özür diledi.

Kaynak: İHA