İngiltere'de yeni AB Daimi Temsilcisi

İngiltere’nin 2011-2015 yıllarında Moskova Büyükelçiliği görevini de yapan Barrow, mart sonunda başlaması öngörülen Brexit müzakerelerinde önemli rol oynayacak.

Ancak geçen yıl haziran ayında yapılan AB referandumunda Brexit kampanyasının başını çeken iki isimden Barrow'un atanmasına ilişkin farklı yorumlar geldi.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson yayımladığı mesajda Barlow'un AB ile en iyi pazarlığı yapacağına emin olduğunu ifade ederken, aşırı sağcı siyasetçi Nigel Farage müzakerelerin yeniden bir "kariyer diplomatına emanet edilmesini" eleştirdi.

Eski temsilciden hükümete eleştiri

Eski temsilci Rogers’ın normal koşullarda 2 yılda tamamlanması beklenen Brexit sürecinin 10 yılı bulabileceği şeklindeki sözleri aralık ayında basına sızmış ve Brexit yanlısı çevrelerde tepki yaratmıştı.

Rogers’ın Brüksel’deki ekibine istifa kararını bildiren veda mesajında Theresa May hükümetini Brexit konusunda "bulanık düşünmekle" ve net bir planı olmamakla suçladığı görüldü.

İngiliz basınına sızan iç yazışmada Rogers, "Henüz hükümetin ayrılık sonrası İngiltere’nin AB ile ilişkileri için koyduğu müzakere hedeflerini bilmiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

İngiliz bürokrasisinde "ciddi müzakere deneyimine" sahip kişi sayısının az olduğunu belirten Rogers, AB Komisyonunun bu konudaki deneyiminin ise fazla olduğuna işaret ediyor.