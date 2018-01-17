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Buradasınız : » » İngiltere'de 'Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık' kuruldu

İngiltere'de 'Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık' kuruldu

İngiltere'de kurulan 'Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık'la hükümet, sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edecek.

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İngiltere'de 9 milyon kişi yalnız yaşıyor.

Bu kişilerden kimi yaşlı ve bakıma muhtaç, kimi depresyonla mücadele ediyor.

İngiltere hükümeti bu duruma ilginç bir çözüm getirdi ve "Yalnızlık Bakanlığı" kurdu.

Başbakan Theresa May'in bu adımıyla, bakanlığın fikir annesi eski milletvekili Jo Cox'un hayali de gerçeklemiş oldu.

Kurulan yeni bakanlık, konuya odaklı sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edecek. Yalnızlığın ölçümü için ise Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) bir sistem geliştirecek.

Spor Bakanı Tracey Crouch artık yalnızlıktan da sorumlu Bakan olacak.

Yalnızlık öldürebiliyor

Soğuk hava ve yalnızlık kış aylarında ölüme bilet çıkarırken, yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar kötü olduğu raporlarla belirlenmişti.

Raporda, 18-34 yaşlarındaki genç engelli yetişkinlerin yüzde 85'i kendilerini yalnız hissederken, 200 binden fazla 75 yaş üstü kişi bir aydan fazla süredir akraba ya da arkadaşlarıyla sohbet etmediklerini belirtmişti.

Yalnızlık Bakanlığı'nın temelleri, 2016'da aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un yürüttüğü çalışmalarla atılmıştı.

Daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Venezuela'da Mutluluk Bakanlığı; Hindistan'da İnek Bakanlığı kurulması şaşkınlık yaratmıştı. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: yalnızlıktan sorumlu bakanlık, İngiltere
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