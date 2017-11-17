  • 17 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.875
    EURO 4.574
  • BIST 106239.46
    ALTIN 160.684
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı

İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında hafif bir uçak ile bir helikopterin havada çarpıştığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngilterede uçak ile helikopter havada çarpıştı

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde havada çarpışarak düşen helikopter ile uçağın sivil olduğu açıklandı.

Başkent Londra’nın kuzey batısında yer alan Buckinghamshire’ın Aylesbury kasabası yakınında çarpışan hafif uçak ile helikopterin askeri nitelikte olmadığı bildirildi.

Olay yeri yakınındaki Wycombe Hava Parkı’ndan yapılan açıklamada, her iki hava aracının da kendi tesislerinden havalandığı ve sivil nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada, hava araçlarının özelliklerine ve mürettebat ile yolcularına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri de uçakların askeri nitelikte olmadığını doğruladı.

Her iki hava aracının da yerel saatle 12.00 sularında gerçekleşen çarpışmanın ardından düştüğü, acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Olay yeri yakınındaki bazı yollar trafiğe kapandı. Kazada ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Hava araçlarının Rothschild Vakfınca idare edilen, aileye ait tarihi yazlık Waddeston Manor şatosu yakınlarından düştüğünü belirtiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: uçak, İngiltere, helikopter
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER