İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde havada çarpışarak düşen helikopter ile uçağın sivil olduğu açıklandı.

Başkent Londra’nın kuzey batısında yer alan Buckinghamshire’ın Aylesbury kasabası yakınında çarpışan hafif uçak ile helikopterin askeri nitelikte olmadığı bildirildi.

Olay yeri yakınındaki Wycombe Hava Parkı’ndan yapılan açıklamada, her iki hava aracının da kendi tesislerinden havalandığı ve sivil nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada, hava araçlarının özelliklerine ve mürettebat ile yolcularına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri de uçakların askeri nitelikte olmadığını doğruladı.

Her iki hava aracının da yerel saatle 12.00 sularında gerçekleşen çarpışmanın ardından düştüğü, acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Olay yeri yakınındaki bazı yollar trafiğe kapandı. Kazada ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Hava araçlarının Rothschild Vakfınca idare edilen, aileye ait tarihi yazlık Waddeston Manor şatosu yakınlarından düştüğünü belirtiliyor.

Kaynak: AA