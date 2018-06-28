İngiltere'de Twitter'dan paylaşılan İslamofobik mesaja hapis cezası

Birmingham Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Chand, hakkındaki ırkçı nefreti yaymaya çalışma suçlamasını kabul etti.

Mahkeme, Chand'ın geçen yıl İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konserde yaşanan bombalı saldırının ardından sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından attığı mesajlar sebebiyle, "ırkçı nefreti kışkırtmaktan" suçlu bulunduğunu belirtti.

20 ay hapis cezası verilen Chand'ın kullandığı ırkçı ve İslamofobik ifadeler arasında "bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediği" de vardı.

Manchester Arena Konser Salonu'nda geçen yıl 22 Mayıs gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda bombalı saldırı düzenlenmişti. Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın konser salonu çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.

Bu olay üzerine paylaşımlarının bazı Twitter kullanıcılarının dikkatini çekmesi üzerine Hint kökenli İngiliz vatandaşı Chand, Londra'daki İslamofobik terör saldırısının yaşanmasından 2 gün önce, geçen yıl 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Londra'daki İslamofobik terör saldırısında 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti başkentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA