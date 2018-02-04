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Buradasınız : » » İngiltere'de Türk genci öldürüldü

İngiltere'de Türk genci öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yerleşik Türk genci Hasan Özcan (19), evinin yakınlarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

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İngilterede Türk genci öldürüldü

Özcan'ın ailesinden yapılan açıklamada, olayın dün yerel saatle 22.40 (TSİ 01.40) civarında, kentin doğusundaki Barking semtinde gerçekleştiği bildirildi.

Özcan'ın, evinin yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Özcan'ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eskiden yaşanan bıçaklı bir kavganın ardından saldırganların, polis tarafından gözaltına alındığı ancak delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Barking polisinden yapılan açıklamada da ekiplerin Abbey Caddesi üzerinde bir bıçaklanma olayıyla ilgilendiği ve caddenin polis kordonuyla çevrildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis, görgü tanıklarına, emniyet yetkilileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

AA

Etiketler: ingiltere cinayet, türk genci, hasan özcan
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