İngiltere'de terörle mücadele için yeni paket geliyor

BBC'de katıldığı bir programda açıklama yapan İngiltere Güvenlik Bakanı Wallace, terörle mücadele konusunda oldukça güçlü bir paket hazırladıklarını ve bu paketin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını söyledi. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, terörle mücadele konusundaki yasaların radikal değişikliklerle güncellenmesi gerektiğini söylemişti.

"Füzyon Doktrini"

İngiltere, milli güvenlik stratejisini, tehditlere karşı bütün hükümet unsurlarını koordineli olarak harekete geçirmeyi öngören bir anlayışla güncellemişti. "Füzyon Doktrini" olarak adlandırılan yeni yaklaşım, dün yayımlanan Milli Güvenlik Yeteneği Raporu'nda yer almıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, raporun ön sözünde, geride kalan yıl içinde İngiltere'de meydana gelen terör saldırılarını ve Salisbury'de çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayını hatırlatarak, "Bütün bu olaylar, milli güvenliğimizin sadece polise ve güvenlik güçlerine bağlı olmadığını, aynı zamanda karşılaştığımız tehditlere karşı bütün yeteneklerimizi en etkin şekilde ve koordineli olarak seferber etmemize de bağlı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Yeni yaklaşımın detaylarına değinen Başbakan May, "Yeni Füzyon Doktrini'ne dayalı olarak ekonomik kaldıraçlardan, son teknoloji ürünü askeri kaynaklarımıza ve dünya sahnesindeki diplomatik ve kültürel etkimize kadar bütün yeteneklerimizi milli güvenliğimizin savunmasında kullanacağız. Bütün hükümet unsurlarımız ve kuruluşlarımızın burada bir rolü var" açıklamasını yaptı.

"İngiltere'nin çıkarları ve değerlerini koruma gayreti sürdükçe, bunların altını oymak isteyenlerin de faaliyetlerine ve saldırılarına devam edeceğini" vurgulayan May, "Bu kişilerin hiç şüphesi olmasın ki elimizin altındaki her yeteneği onları mağlup etmek için kullanacağız" değerlendirmesini yaptı.

Son dönemdeki terör olayları

İngiltere, 2017'de başkent Londra ile Manchester'da düzenlenen beş terör saldırısıyla sarsılmıştı. 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonucunda ülkede terör tehdit seviyesi iki kez en üst basamağa çıkarılmış, ordu da bir süreliğine iç güvenlikte devreye girmişti.

Casus krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra gerçekleşen bir casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Olaydan sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.

Kaynak: Reuters, AA