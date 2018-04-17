İngiltere'de Suriye operasyonu protestosu

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu'nun (Stop the War Coalition)" organize ettiği gösteri için Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Gösteri, Suriye rejimine düzenlenen harekatla ilgili milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla Başbakan Theresa May'in de parlamentoda katıldığı oturum sırasında gerçekleştirildi.

katılımcılar hükümete Suriye operasyonuna son verilmesi çağrısı yaptı.

"Suriye'yi bombalamaya son verin", "Barış için çalışın" yazılı pankartlar taşıyan çok sayıda protestocu, "Sivilleri unutmayın" ve "Suriye'yi vurmayın" sloganları attı.

Londra'dakine benzer gösteriler ülkenin Cambridge, Exeter, Aberystwyth, Milton Keynes, Southampton, Minehead, Plymouth, Orkney, Isle of Wight, Swansea ve Bristol kentlerinde de düzenlendi.

May: Operasyon "ulusal çıkarımıza"

Protestocular parlamento önünde gösteri için bir araya gelirken İngiltere Başbakanı Theresa May de içeride yaptığı konuşmada, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söylemişti.

İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

Kaynak: AA