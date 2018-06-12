  • 12 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.586
    EURO 5.386
  • BIST 95306.98
    ALTIN 190.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere'de sarhoş pilota 8 ay hapis cezası

İngiltere'de sarhoş pilota 8 ay hapis cezası

İngiltere'de uçuş öncesi alkol sınırını aştığı belirlenen British Airways pilotuna 8 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngilterede sarhoş pilota 8 ay hapis cezası

İngiltere'de, yapacağı uçuş öncesi aşırı alkol aldığı tespit edilen pilot Julian Monaghan, hapis cezasına çarptırıldı.

Lewes Ceza Mahkemesi'nde bugün görüşen duruşmada, yargıç Janet Waddicor, British Airways pilotuna 8 ay hapis cezası verdi.

Waddicor, kararını açıklarken, havayolundan istifa eden Monaghan'ın devasa bir hava aracının sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatarak, "Canları olmasa bile en azından yolcuların ve mürettebatın güvenliği pilotun elindedir. Güvende olduklarını hissetme hakkına sahiptirler." dedi.

Olaya ilişkin British Airways'ten yapılan açıklamada da "Böylesine bir davranışın kabul edilemez olduğu" vurgulanarak, "Müşterilerimizin ve iş arkadaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin güneyindeki Gatwick Havalimanı'ndan 12 saatlik uçuşla Mauritius gitmek üzere 300 yolculu uçağa binen 49 yaşındaki Güney Afrikalı pilotun sarhoş olduğunu mürettebat farketmişti. Ocak ayında yaşanan durumun polise haber verilmesiyle alkol sınırını aştığı tespit edilen Monaghan havalimanında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, british airways, sarhoş p, lot
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER