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Buradasınız : » » İngiltere'de saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

İngiltere'de saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

İngiltere ve Galler’deki tecavüz vakalarını inceleyen ve psikolojik destek sağlayan sivil toplum kuruluşu Rape Crisis rapor hazırladı.

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İngilterede saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

Sivil toplum kuruluşu Rape Crisis'in, yayımladığı rapora göre, 2016-2017 döneminde İngiltere ve Galler'de 202 bin 666 cinsel saldırı ihbarı yapıldı.

Örgüt, tecavüz kurbanları için 450 bin seans avukatlık, duygusal destek ve danışmanlık hizmeti verdi.

Bu dönemde 67 bin 59 kişi örgütün sağladığı uzman desteğinden yararlandı. Bu sayı önceki yıla oranla yüzde 16 arttı.

Örgütten hizmet alan kurbanların yüzde 42’sini çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan yetişkinler oluşturdu.

Rapora göre, tecavüz kurbanlarının yüzde 93’ü kadın.

Tecavüz kurbanlarından 2 bin 651’i 15 yaşından küçük. Tecavüze uğrayan 15 yaşından küçük çocuk sayısı önceki döneme oranla yüzde 55, 25 yaşından küçük genç sayısı ise yüzde 36 arttı.

Rapora göre, İngiltere ve Galler’de birden fazla cinsel istismara uğrayan çocukların oranı da 30 kat arttı.

Kurbanların yüzde 25'i engelli

Örgüte tecavüz şikayetiyle başvuranların yüzde 20’sini siyahilar ve etnik azınlık grubu mensupları oluşturuyor. Tecavüz kurbanlarının yüzde 25’i ise engelli.

Rapora göre, İngiltere ve Galler’de her yıl yaklaşık 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Bu da ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşandığını gösteriyor.

Örgüt, 16 ila 59 yaşlarındaki her 5 kadından birinin cinsel şiddetin bir türüne maruz kaldığına dikkat çekti.

Tecavüz kurbanlarının yüzde 90’ı, saldırganı saldırıdan önce tanıyor.

Cinsel saldırıya uğrayanların sayısının yılda 500 bine yakın olabileceği uyarasını yapan örgüt, cinsel şiddet kurbanlarının sadece yüzde 15’inin polise başvurduğunu belirtti. 

Kaynak: AA

Etiketler: tecavüz, taciz, rapor, rape crisis, İngiltere, galler
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