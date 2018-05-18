İngiltere'de kraliyet düğünü heyecanı

Windsor Şatosu’ndaki St. George’s Kilisesi'nde yapılacak düğün, Meghan Markle'ın ailesinden kimlerin katılacağı, kimlerin katılmayacağı konusuyla hep gündemde kaldı.
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın gizlice çekildiği iddiasıyla kısa süre önce basına yansıyan fotoğrafları olay yaratmıştı. Fotoğrafları çeken kişi ve baba Markle’ın iş birliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Baba Markle, olaydan sonra kızını üzmemek için düğüne katılmayacağını açıkladı.
Çift, Prens William ve Kate Middleton'ın ikamet ettiği Kensington Sarayı’nda bulunan 21 odalı dairede yaşayacak.
Yılın en çok beklenen düğünü öncesi çifti yakından görmek isteyenler, Windsor Şatosu çevresine çadır kurdu.
Düğünde 2640 davetlinin halktan olması bekleniyor
1200 kişi de Windsor Şatosu'nda düğünü bizzat izleme şansı bulacak.
Kaynak: Reuters