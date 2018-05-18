İngiltere'de kraliyet düğünü heyecanı

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle bugün evleniyor. Dünya medyasının da yakından takip ettiği düğünü görmek isteyenler, bölgeye çadır kurdu.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:33





