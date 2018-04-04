İngiltere'de İslamofobiye tepki

İngiltere'de "Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından organize edilen etkinlikler, Londra başta olmak üzere Cambridge, Edinburgh, Manchester, Birmingham, Sheffield, Devon, Oxford, Norwich, Leicester ve Newcastle kentlerinde gerçekleşti.

Etkinliklere katılan ırkçılık ve faşizm karşıtları, adadaki Müslüman toplumla dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, toplumun tüm üyelerini bu dayanışmaya destek vermeye çağırdı.

Müslüman karşıtı nefret suçlarının en sert şekilde kınanması gerektiğinin altını çizen katılımcılar, "İslamofobiye hayır" şeklinde slogan atarak İngiliz hükümetine nefret suçlarıyla mücadeleyi sıkılaştırması çağrısında bulundu.

İslamofobik mektuplar

Geçen ay İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen "Bir Müslümanı cezalandır" başlıklı mektupta, Müslümanlar "tehdit" olarak gösterilirken 3 Nisan'da "beyaz çoğunluk", "bir Müslümana zarar ver" ifadeleri yer almıştı.

Terörle mücadele polisi, mektupla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de sıralanıyordu.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıklamıştı.

Aynı mektup ayrıca şüpheli madde içeren paketler içinde İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 4 Müslüman milletvekiline de gönderilmişti.

Hükümetten kınama

Devlet Bakanı Victoria Atkins, gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

"Hükümet olarak nefret suçlarını ve İslamofobiyi son derece ciddiye alıyoruz" diyen Atkins, İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğunu kaydetmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.

Kaynak: AA