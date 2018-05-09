İngiltere'de internetten uyuşturucu alımı artıyor

2018 Global Uyuşturucu Araştırması'nın sonuçlarına göre, yasa dışı internet siteleri üzerinden en çok uyuşturucu temin eden ülkeler olan Norveç ve Finlandiya'yı İngiltere takip etti.

Ödemeler kripto parayla yapılıyor

Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere'deki uyuşturucu kullanıcılarının neredeyse yarısı, bulundukları yeri gizleyerek ve kripto parayla ödeme yaparak uyuşturucu temin ediyor.

İlk sırada Finlandiya var

Uyuşturucu temininde interneti en çok kullanan ülke, yüzde 46 ile Finlandiya. Finlandiya'yı yüzde 30 ile Norveç takip ediyor.

Global Uyuşturucu Araştırma şirketinin kurucusu, Psikiyatrist Profesör Adam R. Winstock, internet üzerinden uyuşturucu temin etmenin, uyuşturucuya dair sert yasaları olan ve internet kullanım oranı yüksek ülkelerde daha popüler olduğunu söylüyor.

"Uyuşturucu kullanıcıları en etkili uyuşturucuları alabilmek için online siteleri kullanıyor" diyen Winstock, uyuşturucu çeşitliliği ve kalitesi sebebiyle bu yolun daha çok tercih edildiğini açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre esrar ve LSD (halüsinojen) uyşturucu en çok satın alınan türler.