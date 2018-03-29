İngiltere'de heykellerle intihar önlemi

İngiltere'de son yıllarda erkeklerin intihar oranındaki artış dikkat çekiyor. Ülkede her iki saatte bir erkek intihar ediyor. Bu da haftada 84 erkeğin intiharı demek.

Erkeklerde intihar oranını düşürmek amacıyla 2006'dan bu yana çalışan Londra menşeli kurum Project, 84 isimli bir kampanyaya imza attı ve sipariş ettiği 84 heykeli bir binanın çatısına yerleştirdi.

Grup, geçen yıl, intihar eden üç adamın intihar mektuplarını ulusal gazetelerde yayımlayarak, erkek intiharları konusunda tartışma başlatmıştı.

Kaynak: Reuters