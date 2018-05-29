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İngiltere'de geleneksel peynir yuvarlama yarışı

İngiltere'nin Cooper's Hill bölgesinde yapılan geleneksel peynir yuvarlama yarışmasında bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı.

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17. yüzyıldan beri her yıl mayıs ayının ikinci haftasında Cooper's Hill bölgesinde yapılan peynir yuvarlama yarışmasında, 4 kilogram ağırlığındaki peynir tekeri 45 derecelik bir bayırdan aşağı yuvarlanıyor.

Yarışmacılar da hızı saatte 100 kilometreyi geçen peyniri yakalamaya çalışıyor.

14 yılda 22 peynir tekeri

30 yaşındaki İngiliz yarışmacı Chris Anderson, bu sene yapılan yarışmada da peynir tekerini kucaklayan isim oldu. Anderson, 14 yıldır katıldığı yarışmalarda 22 peynir tekeri yakaladı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: peynir yuvarlama, İngiltere
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