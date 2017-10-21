  • 21 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.331
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.023
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere'de fırtına alarmı: Dev dalgalar oluştu

İngiltere'de fırtına alarmı: Dev dalgalar oluştu

İngiltere genelinde etkili olan "Brian" fırtınası, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer halkı olası zararlara karşı uyardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngilterede fırtına alarmı: Dev dalgalar oluştu

İngiltere'nin orta bölgeleri, güneyi, Galler ile İrlanda genelini etkisi altına alan "Brian" fırtınasının hızı, bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştı.

Şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede sarı ve turuncu alarm veren Meteoroloji Kurumu, halkı, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyardı.

Kurum, fırtına sebebiyle ağaçların devrilebileceği, dev dalgalara, elektrik kesintileri ve sel yaşanabileceğine yönelik halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İngiltere geneli için 40 ayrı noktada sel uyarısı yapılırken, Galler'de kara, demir ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Bazı tren ve feribot seferleri kötü hava dolayısıyla iptal edilirken, deniz kıyısındaki yollar da dev dalgalar sebebiyle kapatıldı.

Seyahat şirketleri, müşterilerine, yola çıkmadan önce firmalarla irtibata geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, hava durumu normalleşene kadar vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmaması ve seyahat etmemesi yönünde çağrı yaptı.

Fırtınanın etkisinin yarın akşam azalacağı ancak hafta sonu boyunca şiddetli yağış ve rüzgar görüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ingiltere fırtına, brian fırtınası, ofelya, şiddetli yağış, meteoroloji, sel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER