İngiltere'de çocuk ajan skandalı ülkeyi karıştırdı

İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının yayımladığı rapor, polisin çocukları çetelere ve terör örgütlerine karşı yürütülen gizli operasyonlarda ajan olarak kullandığını ortaya koydu.

16 yaşından küçük çocuklar

Uygulama, İçişleri Bakanlığının Gizli İnsani İstihbarat Kaynağı (CHIS) olarak adlandırılan 16 yaşından küçük çocukları ajan olarak kullanma süresinin 1 aydan 4 aya yükseltilmesi talebiyle gün yüzüne çıktı.

Zihinlerini ve fiziki sağlığını riske sokuyor

Raporu hazırlayan Tali Yasama Denetim Komisyonu Başkanı Lord David Trefgame, CHIS uygulamasını, “Bir genci uzun süre gizli bir operasyonda kullanmanın zihni ve fiziki sağlığını riske sokmasından kaygı duyuyoruz.” diyerek eleştirdi.

Bakanlık uygulamayı savundu

İngiliz polisinin kaç gizli operasyonda kaç çocuğu kullandığıyla ilgili bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığı ise bu sayının “çok az” olduğunu açıkladı.

Bakanlık çocukların özellikle çeteler konusunda “eşsiz” bir bilgi edinme aracı olduğunu savundu.

“Gençlerin, terör, çete, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi ciddi suçlarda hem fail hem de kurban olarak giderek artan şekilde yer aldığı göz önünde tutulduğunda CHIS olarak kullanılabilecekleri yelpaze de genişliyor.”

Çeteler çocukları yakalıyor, ajan yapıyor

İngiliz basınında görüşüne yer verilen uzmanlar, polisin çete üyesi çocukları yakaladıktan sonra aynı örgüte ajan olarak yerleştirdiğini söyledi.

Uzmanlara göre bu durumun farkında olan ele başları ajan olduğu şüphesiyle çete üyelerine daha fazla şiddet uygulayabilir.

Çocuklar piyon olarak kullanılıyor

Güvenlik politikaları alanında çalışan insan hakları örgütü Hak İzleme (Rights Watch) ise uygulamayı eleştirdi ve çocukların polisliğin en karanlık köşelerinde piyon yapıldığından bahsetti.

Açıkça suça teşvik

İngiliz hükümeti çocuk ajan uygulamasıyla insan hakları alanındaki yükümlülüğünü çiğniyor.

Devlet çocukları suçtan kurtarmak yerine suça daha derinlemesine batırıyor.

Kaynak: AA