  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.647
    EURO 5.418
  • BIST 94170.39
    ALTIN 187.909
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere'de Brexit tasarısı yasalaştı

İngiltere'de Brexit tasarısı yasalaştı

İngiltere'de AB'den Çıkış (Brexit) tasarısı Kraliyet onayını aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngilterede Brexit tasarısı yasalaştı

İngiliz Parlamentosu Başkanı John Bercow, bugünkü oturumun açılışında tasarının Kraliyet onayını alarak yasalaştığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nden (AB) Çıkış (Brexit) Yasası olarak tanımlanan düzenlemeyle, AB yasalarının kaynağını oluşturan 1972 tarihli Avrupa Toplulukları Yasası yürürlükten kalkıyor. Böylece, AB'nin İngiltere iç hukuku üzerindeki etkisi kaldırılıyor.

Yasayla, Brexit sonrası İngiliz hukukunda boşluk oluşmaması için de AB yasalarındaki birçok düzenleme iç hukuka entegre ediliyor. Bu noktada yaklaşık 20 bin düzenlemenin iç hukuka aktarılması bekleniyor.

İngiltere’de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçe'nin onayıyla yasalaşıyor. İngiltere önceki yıl 23 Haziran'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, geçen yıl Mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere ile AB, geçen yıl Haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Brexit, AB, kraliyet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER