İngiltere'de Brexit tartışmaları son bulmuyor

İngiltere’nin 2016’da yaptığı AB referandumunun mimarı olarak bilinen eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage, bugün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “Belki ama sadece belki, AB konusunda ikinci bir referandum yapmalıyız. Bu, meseleyi bir nesil boyunca ve tam olarak kapatırdı.” ifadelerini kullandı.

Farage, partisinin misyonunu İngiltere'yi AB'den çıkarmak olarak tanımlıyordu.

Farage’ın mesajına 2016 referandumu sırasında AB’den çıkılması için yürütülen kampanyalarda öncü rol oynayan iş adamı Arron Banks da destek verdi.

“Şimdi radikal bir şeklide hareket etmezsek, farkında olmadan sahte ve sadece sözde bir Brexit’e doğru gideceğiz.” değerlendirmesinde bulunan Banks, “Gerçek Brexitçiler köşeye sıkıştırıldı ve şu an tek seçenek yeniden sandığa gitmek ve halkın gerçek Brexit’e desteğini haykırmasına izin vermek. Ayrılma taraftarları ezici bir çoğunlukla kazanacaktır.” görüşünü dile getirdi.

AB yanlılarından destek

İngiltere’nin AB içinde kalması için kampanya yürüten “Britanya için En İyisi” adlı grubun lideri Lord Malloch Brown ise Farage’ın yeni referandum teklifini “Yapalım” yanıtıyla değerlendirdi.

Anamuhalefetteki İşçi Partisinin AB yanlısı Milletvekili Chuka Umunna da “Nigel Farage belki de hayatında ilk kez anlamlı bir şeye dikkat çekiyor.” dedi.

İngiltere'de önceki yıl yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Brexit kutuplaşması

Brexit sürecini geri çevirmek için yapılan hukuki girişimler Yüksek Mahkemece reddedilmişti. Ülkede Brexit sürecinin geri çevrilmesi için yürütülen kampanyanın en önemli figürü, bu konuda yaptığı açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen eski Başbakan Tony Blair.

Brexit sürecini destekleyenler ise "yumuşak" ve "sert Brexitçiler" olarak ikiye ayrılıyor. Sert Brexitçiler İngiltere'nin AB ile üyeliğe özgü bütün bağları koparmasını savunurken, yumuşak Brexitçiler başta Gümrük Birliği ve Ortak Pazar'a erişim gibi alanlar olmak üzere AB ile özel bir anlaşmaya gidilmesi yönünde çaba sarf ediyor.



Kaynak: AA