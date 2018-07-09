İngiltere'de Brexit Bakanı David Davis istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık müzakerelerini yürütmekle görevli Brexit Bakanı David Davis, istifa dilekçesini İngiltere Başbakanı Theresa May'e sundu.

İstifa dilekçesinde Davis, May'in Cuma günü Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından açıkladığı Brexit planını eleştirerek, "Şu anda izlenen taktik ve siyaset İngiltere'nin ortak pazar ve gümrük birliğinden ayrılma ihtimalinin giderek azaldığını gösteriyor" dedi.

Davis, izlenen siyasetin genel yönünün İngiltere'yi "en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyonda bırakacağı, büyük ihtimalle de kaçınılamaz bir duruma sokacağı" eleştirisini yaptı.

Davis'in istifasını kabul ettiğini duyuran May de planla ilgili Davis'in görüşlerine katılmadığını belirterek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

May'e büyük darbe

May'in bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na giderek, milletvekillerini Brexit süreci ile kabinenin Cuma günü kabul ettiği stratejiye dair bilgilendirmesi bekleniyor.

Davis'in istifası, AB ile yeni müzakere sürecinde kabinede zorlukla destek toplamış May'e büyük darbe olarak değerlendiriliyor.

May'in başkanlığında geçen Cuma düzenlenen Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından, AB'de "Mallar için serbest ticaret bölgesi" teklif edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulmuştu.

69 yaşındaki Davis, 23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumdan Brexit kararının çıkmasının ardından kurulan Brexit Bakanlığı'nın başına getirilmişti.

Brexit süreci

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017 yılının Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereler devam ediyor.

Kaynak: AA