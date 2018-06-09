İngiltere'de "Birinci Sınıf" ayrımcılık

Ünlü jimnastikçi Louis Smith, perşembe akşamı Peterborough kentinden Londra'ya dönüşünde yaşadığı olayı Twitter mesajlarıyla duyurdu.

Twitter'da 255 bin takipçisi olan Smith'e göre çay ve kahve servisi yapan garson sadece kendisinden ve yanında oturan başka bir siyahi yolcudan biletlerini göstermelerini istedi.

Garson, başka bir yolcunun "Neden sadece siyahlara bilet soruyorsunuz?" sorusuna "İstediğime sorarım" diye yanıt verdi.

Şirket, daha sonra Smith'den özür diledi ve olayla ilgili olarak inceleme başlatacağını duyurdu.

Well this train journey certainly got a lot more interesting and political!!! The man serving tea and coffee is working his way down the 1st CLASS carriage when he serves the man next to me randomly asks for his ticket to prove he’s in 1st class then he serves the lady behind 1/2 — Louis Smith MBE (@louissmith1989) 7 Haziran 2018

The next 3-4 people he serves tea and coffee to and I or the gentleman next to me to notice he doesn’t ask anyone else if there supposed to be in 1st class or to show proof of ticket. Well the gentleman kindly asks why that is and the waiter says it’s my choice who I ask. — Louis Smith MBE (@louissmith1989) 7 Haziran 2018

Smith Müslümanlardan özür dilemişti

Dünya şampiyonalarında 5, Avrupa şampiyonalarında da 7 madalyası olan jimnastikçi Smith, 2 yıl önce internete düşen ve bazı Müslümanların tepkisini çeken bir videosu nedeniyle İngiltere Jimnastik Federasyonu tarafından iki ay süreyle yarışmalardan men edilmişti.

Smith, kendisinin çektiği videoda, geri plandaki iki kişi namaz kılma taklidi yaparken Allah-u Ekber diye bağırıyordu.

Louis Smith, Sun gazetesinin yayımladığı bu videonun ardından Müslümanlardan özür dilemişti ve camileri ziyaret etmişti.

Kaynak: BBC