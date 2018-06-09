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İngiltere'de "Birinci Sınıf" ayrımcılık

İngiltere'de özel bir demiryolu şirketi, birinci sınıfta servis yapan garsonun sadece siyahi yolculara bilet sorması nedeniyle ünlü sporcu Louis Smith'den özür diledi.

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İngilterede &quot;Birinci Sınıf&quot; ayrımcılık

Ünlü jimnastikçi Louis Smith, perşembe akşamı Peterborough kentinden Londra'ya dönüşünde yaşadığı olayı Twitter mesajlarıyla duyurdu.

Twitter'da 255 bin takipçisi olan Smith'e göre çay ve kahve servisi yapan garson sadece kendisinden ve yanında oturan başka bir siyahi yolcudan biletlerini göstermelerini istedi.

Garson, başka bir yolcunun "Neden sadece siyahlara bilet soruyorsunuz?" sorusuna "İstediğime sorarım" diye yanıt verdi.

Şirket, daha sonra Smith'den özür diledi ve olayla ilgili olarak inceleme başlatacağını duyurdu.

 


 


 

Smith Müslümanlardan özür dilemişti

Dünya şampiyonalarında 5, Avrupa şampiyonalarında da 7 madalyası olan jimnastikçi Smith, 2 yıl önce internete düşen ve bazı Müslümanların tepkisini çeken bir videosu nedeniyle İngiltere Jimnastik Federasyonu tarafından iki ay süreyle yarışmalardan men edilmişti.

Smith, kendisinin çektiği videoda, geri plandaki iki kişi namaz kılma taklidi yaparken Allah-u Ekber diye bağırıyordu.

Louis Smith, Sun gazetesinin yayımladığı bu videonun ardından Müslümanlardan özür dilemişti ve camileri ziyaret etmişti.

Kaynak: BBC

Etiketler: Louis Smith, İngiltere
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