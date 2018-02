İngiltere'de bir binada patlama

İngitere'nin Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 2 bina yıkıldı ve bölgeden alevler yükseldi.

Güvenlik güçleri ve ilk yardım ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Carlisle ve Hinckley Caddesi'nin bir bölümü ve çevre yolları kapatıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yetkililer patlamaya gaz kaçağının neden olduğunu düşünüyor. İngiliz polisi vatandaşları bölgeyi kullanmamaları konusunda uyardı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.