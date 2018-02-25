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Buradasınız : » » İngiltere'de bir binada patlama

İngiltere'de bir binada patlama

İngiliz polisi, Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada büyük çaplı bir patlama olduğunu açıkladı.

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İngilterede bir binada patlama

İngitere'nin Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 2 bina yıkıldı ve bölgeden alevler yükseldi.

Güvenlik güçleri ve ilk yardım ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Carlisle ve Hinckley Caddesi'nin bir bölümü ve çevre yolları kapatıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. 

Yetkililer patlamaya gaz kaçağının neden olduğunu düşünüyor. İngiliz polisi vatandaşları bölgeyi kullanmamaları konusunda uyardı. 

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Leicester, ingiltere patlama
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