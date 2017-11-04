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İngiltere'de binlerce gösterici Filistin için sokağa döküldü

Filistin'de İsrail işgalinin önünü açan yüz yıllık Balfour deklarasyonu İngiltere'de protesto edildi.

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İngilterede binlerce gösterici Filistin için sokağa döküldü

Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasının önünü açan Balfour Deklarasyonu, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Başkent Londra sokaklarını arşınlayan göstericiler, İngiltere hükumetinin resmen Filistinlilerden özür dilemesini istedi.

Binlerce kişi, kent merkezindeki caddelerde Filistin'e destek vermek için yürüyüş düzenledi. Pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Filistinlilerin bu deklarasyon nedeniyle yüz yıldır çile çektiğini söyleyen göstericiler, "Bizim toprağımızı hiç hakkı olmayan bir topluluğa veren bu deklarasyon için, İngiltere'nin resmen Filistinlilerden özür dilemesini istiyoruz." dediler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: balfour deklerasyonu, İngiltere, filistin, yahudiler, israil
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