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Buradasınız : » » İngiltere'de bayramlaşan kalabalığa araçlı saldırı

İngiltere'de bayramlaşan kalabalığa araçlı saldırı

İngiltere'nin kuzeyindeki Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan yayaların üzerine sürüldüğü kaydedildi.

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İngilterede bayramlaşan kalabalığa araçlı saldırı

İngiltere'nin kuzeyindeki Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan yayaların üzerine sürüldüğü kaydedildi.

Northumbria polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarptığı yönünde ihbarlar geldiği ifade edildi.

Olayda 6 kişi yaralandı

Açıklamada, 3'ü çocuk 6 kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Polis, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumu ya da olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz bilgi vermedi.

Polisin "terör bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü" belirttiği olayla ilgili gözaltına alınan 42 yaşındaki kadının sorgusu da devam ediyor.

İngiliz basını, olayın gerçekleştiği spor merkezinde Ramazan Bayramı için etkinlik düzenlendiğini bildirmişti. Kaldırımdaki yayaların da etkinliğe katılan Müslüman vatandaşlar olduğu ifade ediliyor.

Etiketler: ramazan bayramı, newcastle, İngiltere
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