  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İngiltere'de 2 Müslümana asitli saldırıda bulunan zanlı teslim oldu

İngiltere'de 2 Müslümana asitli saldırıda bulunan zanlı teslim oldu

İngiltere’de iki Müslüman'ın üzerine asit atmakla suçlanan zanlının polise teslim olduğu bildirildi.

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İngilterede 2 Müslümana asitli saldırıda bulunan zanlı teslim oldu

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, geçen ay Londra’da 2 Müslüman'ın üzerine asit atmakla suçlanan 24 yaşındaki John Tomlin’in dün gece polise teslim olduğunu açıkladı.

Daha önce Tomlin'in fotoğrafını yayımlayan polis, tehlikeli olduğunu belirttiği saldırganın yeriyle ilgili bilgisi olanları yetkililerle temasa geçmeye çağırmıştı.

Doğu Londra'da 21 Haziran'da araçları içinde trafik ışığında bekleyen 37 yaşındaki Jameel Mukhtar ile 21 yaşındaki kuzeni Resham Khan, asitli saldırının hedefi olmuştu. Ağır şekilde yaralanan Mukhtar bir süre yoğun bakımda tutulurken, Khan’ın da yüzünde kalıcı tahribat oluşmuştu.

Mukhtar, İngiliz Channel 4 televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini Müslüman olduğu için hedef aldığını söylemişti.

İslamofobik saldırılar arttı

Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de son 3 ayda Londra ve Manchester'da yaşanan 3 terör saldırısının ardından İslamofobik saldırılar ülke genelinde arttı.

Londra Belediyesinin verilerine göre de 2017'nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 İslamofobik nefret suçu işlenirken, 3 Haziran'da Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından bu sayı 20'ye çıktı.

Ülkede son dönemde yaşanan en kanlı İslamofobik saldırı 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Beyaz bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

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