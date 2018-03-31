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Buradasınız : » » İngiltere, Yulia Skripal'e ziyarete izin vermeyi planlıyor

İngiltere, Yulia Skripal'e ziyarete izin vermeyi planlıyor

İngiltere, babası ile birlikte zehirlenen ve hastanedeki durumu iyiye giden Yulia Skripal'e ziyaret yapılmasına izin vermeyi düşünüyor.

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İngiltere, Yulia Skripale ziyarete izin vermeyi planlıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası/ulusal yasalar kapsamında ve Yulia Skripal'ın istediği doğrultusunda erişim taleplerini kabul etmeyi düşünüyoruz" denildi.

 

 

Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, Cuma günü attığı Tweet'te "Rus vatandaşı olan Skripal'i görmek için ısrar ediyoruz" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Yulia Skripal, rusya, İngiltere, Casus
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