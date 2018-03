İngiltere, Yulia Skripal'e ziyarete izin vermeyi planlıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası/ulusal yasalar kapsamında ve Yulia Skripal'ın istediği doğrultusunda erişim taleplerini kabul etmeyi düşünüyoruz" denildi.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k