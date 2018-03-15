İngiltere ve Rusya'dan BMGK'da söz düellosu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplandı.

"Rusya uluslararası hukuku ihlal etti"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya'yı Skripal ile kızı Yulia'ya ''suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı.

"Rejimi koruyup kolladı"

Rusya'nın ''devlet destekli suikastler yapma, diğer ülkelere müdahale etme, sivillerin hayatlarını gözardı etme geçmişi olduğunu'' anlatan Allen, Rusya'nın Suriye'de de kimyasal silah kullanan rejimi ''defalarca koruyup kolladığını'' söyledi.

Rusya'nın ''pervasız eylemlerine'' karşı çıktıklarını söyleyen Allen, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olması çağrısı yaptı.

ABD: Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere'deki sinir gazı kullanımından Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın ''acımasız bir suç işlediğini'' söyledi.

ABD'nin Birleşik Krallık ile ''mutlak dayanışma'' içinde olduğunu ifade eden Haley ''Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı.'' dedi.

Suçlamaları reddetti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Skripal ve kızının zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarını reddetti.

"Sorumsuz ve tehditkar"

Nebenzia, İngiltere Başbakanı Theresa May'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektup ve konseyde yapılan açıklamaların Rusya'ya karşı ''sorumsuz ve tehditkar'' ifadeler içerdiğini ve bunun ''kabul edilemeyeceğini'' söyledi.

"Ortak soruşturmaya hazırız"

Nebenzia, ''Londra başkalarını suçlamadan önce kendi topraklarında neler olduğunu anlamalı, çünkü nezaketli insanlar öyle yapar... Bizim bu olayla hiçbir alakamız yok. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok.'' dedi.

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizi

Rusya askeri istihbarat servisinde görevliyken İngiliz istihbarat servisi MI6 hesabına casusluk yaptığı belirlenen Skripal 2006'da tutuklanmış ve ABD'nin elindeki Rus ajanlarla 2010'da değiş tokuş edilmişti.

Çifte ajan Sergey Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'de bir alışveriş merkezinin yakınında kızı ile birlikte kendinden geçmiş olarak bulunmuştu.

Kaynak: AA