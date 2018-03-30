İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizinde "medya savaşı" başladı

İngiltere'nin medya düzenleyicisi, Casusların zehirlenme olayının arkasında Moskova olduğunun tespit etmesi halinde Başbakan Theresa May hükümetinin Rusya Today'in İngiltere lisansını iptal edebileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Londra’nın Russia Today (RT) televizyonunu kapatması durumunda tek bir İngiliz medya kuruluşunun dahi Rusya’ya çalışmayacağını belirtmişti.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verdiğini belirtti.

Televizyonun Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydededen Simonyan, "Eski Dışişleri Sözcüsü'nün dediği gibi, şeffaflık ve demokrasi egzersizlerine hoş geldiniz" diye ekledi.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Reuters - AA

Sputnik'e konuşan Simonyan, "Bloomberg ne yazırsa yazsın, kaynakları ne söylerse söylesin, biz bunun ABD'de zorunlu olarak 'yabancı ajan' damgasının vurulması sebebiyle yaşandığını biliyoruz" dedi.

Televizyonun Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydededen Simonyan, "Eski Dışişleri Sözcüsü'nün dediği gibi, şeffaflık ve demokrasi egzersizlerine hoş geldiniz" diye ekledi.Sputnik'e konuşan Simonyan, "Bloomberg ne yazırsa yazsın, kaynakları ne söylerse söylesin, biz bunun ABD'de zorunlu olarak 'yabancı ajan' damgasının vurulması sebebiyle yaşandığını biliyoruz" dedi.

Televizyonun Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydededen Simonyan, "Eski Dışişleri Sözcüsü'nün dediği gibi, şeffaflık ve demokrasi egzersizlerine hoş geldiniz" diye ekledi.