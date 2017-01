İngiltere ve Polonya Başbakanları Brexit'i konuştu

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Polonya Başbakanı Beata Szydlo telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin, dün akşamki telefon görüşmesinde, İngiltere'nin Brexit stratejisi ve Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak müzakereler konularını ele aldıkları bildirildi.

Başbakan May görüşmede, Birleşik Krallık'ın, AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşları ile ülkesindeki AB vatandaşlarının haklarına ilişkin bir anlaşmaya müzakerelerin başında varılmasına öncelik verdiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan May, böylece bunun insanların geleceklerine dair güven sağlayacağını söyledi. May ayrıca ülkesinin, birlikten ayrılmasını takiben AB ile büyük bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere etme ve güçlü ticaret ortaklığını devam ettirme niyeti olduğunu bildirdi. Başbakan Szydlo da her iki konunun önemine ilişkin Başbakan May ile hemfikir oldu. Liderler ayrıca savunma ve güvenlik konularında iş birliğinin devam ettirilmesi gerekliliğini ele aldı. Başbakan Szydlo, NATO düzenlemeleri kapsamında İngiliz askerlerinin Polonya'ya gönderilmesi planlarını memnuniyetle karşıladı."

Hükümet, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin mart sonuna kadar devreye alınacağını bildirmişti. İngiltere'nin bu adımı atmasıyla adadaki AB vatandaşlarının hakları da dahil olmak üzere ülkenin AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç başlamış olacak.