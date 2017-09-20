  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İngiltere ve Galler'de en popüler bebek ismi

İngiltere ve Galler'de en popüler erkek bebek isimleri listesinde Muhammed ilk 10'a girdi.

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İngiltere ve Gallerde en popüler bebek ismi

İngiltere'nin başkenti Londra ile Batı Midlands bölgesinde yaşayan ailelerin geçen yıl doğan erkek bebekleri için en fazla tercih ettiği isim "Muhammed" oldu.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) yıllık yayımladığı "İngiltere ve Galler'de bebek isimleri" verilerine göre, 2016'da "Oliver"ın erkek, "Olivia"nın da kız çocuklarına verilen en popüler isimler olduğu kaydedildi.

İngiltere ve Galler'de geçen yıl doğan 5 bin 17 kız çocuğuna Olivia ismi verildi. Listede Olivia'yı sırasıyla Amelia, Emily, Isla ve Ava takip etti.

Geçen yıl 6 bin 623 erkek çocuğa Oliver ismi verilirken, diğer popüler isimler sırasıyla Harry, George, Jack ve Jacob oldu. En popüler 10 erkek bebek ismi arasında 8'inci sıraya ise 3 bin 908 ile "Muhammed" yerleşti.

ONS, birkaç farklı yazılışı kullanılan Muhammed'in ayrıca Londra ve İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde yaşayan ailelerin geçen yıl dünyaya gelen erkek bebekleri için en fazla tercih ettikleri isim olduğunu bildirdi.

Başkent Londra'nın 8,6 milyonluk nüfusunun yüzde 12'sini Müslüman toplumu oluşturuyor. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor.

Etiketler: İngiltere, galler, muhammed, bebek ismi
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