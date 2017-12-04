İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit görüşmelerinde anlaşmaya varamadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, tıkanan Brexit müzakereleri için Brüksel'de bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ikili, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Jean-Claude Juncker, "Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı." dedi.

Geriye 2-3 konunun kaldığını belirten Juncker, yine de gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde ayrılık anlaşmasında yeterli bir ilerleme sağlanabileceğini ifade etti.

"Farklılıklarımız devam ediyor"

May ise her iki tarafın iyi niyetle çalıştığını, zorlu müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok ilerleme kaydedildi. Pek çok konuda ortak bir anlayış var." şeklinde konuştu.

Beraber ilerleme kaydetmek istediklerini vurgulayan Theresa May, "Ancak birkaç konuyla ilgili daha fazla müzakere ve danışma gerektiren bazı farklılıklarımız devam ediyor. Hafta sonundan önce yeniden bir araya geleceğiz. Bunu (müzakereleri) olumlu sonuçlandıracağımıza ben de eminim." diye konuştu.

Brexit

Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.