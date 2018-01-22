  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.814
    EURO 4.675
  • BIST 116088.04
    ALTIN 163.373
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

İngiltere Başbakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı için, "Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de gelişmeleri yakından izliyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiltereden Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

“Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de gelişmeleri yakından izliyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İngiltere, Suriye’deki çatışmaya ilişkin meseleleri, şiddeti azaltmak ve siyasi bir çözümü mümkün kılmak şeklindeki ortak amacımıza uygun olarak Türk yetkililer ile düzenli olarak ele almıştır. Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz.”

Başbakanlık açıklamasında, “İngiltere, Türkiye ve diğer müttefikleri ile Suriye’de istikrarı temin edecek, gerilimi tırmandırmaktan geri duracak ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için yakın iş birliği yapmaya kararlıdır.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, türkiye, İngiltere, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER