İngiltere Tunus'a seyahat yasağını kaldırdı

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Sekreteri Alistair Burt'un Tunus Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sabri Baştopçu'yu telefonla arayarak İngiltere hükümetinin Tunus'a bir süredir uyguladığı seyahat yasağını kaldırmaya karar verdiğini bildirdi." ifadeleri yer aldı.

"Bu kararın alınmasında ülkede güvenlik alanında büyük ilerleme kaydedilmesinin olduğu" belirtilen açıklamada, Tunus'ta turizm sektörünün desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Tunus, yasağın kaldırılması için temaslarını sürdürürken son olarak 3 Mayıs'ta ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson konunun yeniden gözden geçirileceği sözünü vermişti.

İngiltere, 26 Haziran Haziran 2015’te Susa sahillerinde meydana gelen ve 30’u İngiliz 38 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası vatandaşlarına "zorunlu olmayan durumlarda Tunus’a seyahat edilmemesi" uyarısında bulunmuştu.