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Buradasınız : » » İngiltere Suriye'ye operasyonda yer almaya hazır

İngiltere Suriye'ye operasyonda yer almaya hazır

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Meclis'e sormaksızın Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu duyurdu.

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İngiltere Suriyeye operasyonda yer almaya hazır

Dünya siyasetinin gözü kulağı ABD ve Rusya arasındaki Suriye geriliminde. Washington-Moskova hattındaki tehlikeli restleşme sürüyor.

İngiltere cephesindende Suriye'ye opersyon sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'a destek niteliğinde bir açıklama daha geldi. 

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin Suriye'ye karşı askeri harekatta yer alması için hazır olduğunu söyledi.

May, Suriye'de operasyon için Meclis onayı da aramayacak.

Theresa May daha önceki açıklamasında tüm göstergelerin Suriye'deki kimyasal silahlı saldırıdan rejimin sorumlu olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Bu saldırı, karşılıksız bırakılamaz" dedi. 

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, İngiltere
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