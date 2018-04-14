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İngiltere Savunma Bakanı: Suriye'ye yönelik hava harekatı başarılı oldu

İngiltere Savunma Bakanı Williamson: Suriye'ye yönelik hava harekatı başarılı oldu. Saldırıların Suriye'nin gelecekte yapabileceklerini önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz.

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İngiltere Savunma Bakanı: Suriyeye yönelik hava harekatı başarılı oldu

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Suriye'ye sınırlı harekatı değerlendirdi. 

Suriye'ye yönelik hava harekatının başarılı olduğunu dile getiren Williamson, saldırıyı gerçekleştiren bütün ekiplerin üslerine güvenle geri döndüğünü söyledi.

Williamson, saldırının Suriye'nin gelecekte yapabileceklerini önemli ölçüde etkileyeceğine inandıklarını açıkladı.

Rusya'ya da çağrıda bulunan Savunma Bakanı Williamson, "Krize son vermek için Rusya'nın Esed Rejimi üzerindeki etkisini kullanmasını istiyoruz." dedi.

Williamson, İngiltere Başbakanı Theresa May'in pazartesi günü parlementoyu bilgilendireceğini belirtti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef aldığı saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar sabaha karşı bombalanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, sınırlı harekat, Savunma Bakanı, İngiltere
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